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В Италии нашли десятки бронзовых статуй римской эпохи

В Италии нашли десятки бронзовых статуй римской эпохи В Италии археологи обнаружили более 20 бронзовых статуй, относящихся к эпохе Древнего Рима.
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9 ноября 2022 г. 16:45
В Италии нашли десятки бронзовых статуй римской эпохи

В Италии археологи обнаружили более 20 бронзовых статуй, относящихся к эпохе Древнего Рима.

Как передает Report, об этом сообщает канадский телеканал CBC.

Статуи были обнаружены в Сан-Кашано-деи-Баньи, городе на вершине холма в провинции Сиена, примерно в 160 километрах к северу от Рима, где археологи с 2019 года исследуют покрытые глинистыми отложениями руины древней купальни.

По мнению представителя Министерства культуры Италии Массимо Осанна, это одна из самых ценных находок в истории Средиземноморья.

Учены, участвовавшие в раскопках утверждают, среди статуй, созданных между II веком до нашей эры и I веком нашей эры, есть античные боги, в том числе Аполлон и Гигиея. Скорее всего, они стояли в святилище, пока их не погрузили в термальный источник в ходе какого-то ритуала в I веке.

Многие статуи были произведены во II веке до нашей эры, когда на территории Тосканы жили подвергающиеся романизации этруски, а святилище Сан-Кашано-деи-Баньи было мультикультурным. Следы слияния культур прослеживаются и в облике статуй. Кроме того, при раскопках обнаружили тысячи золотых, серебряных и медных монет.

После тщательного изучения все находки будут выставлены в специальном музее, который планируют построить на территории города.

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