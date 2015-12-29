​В Италии граждан, бросивших окурок на землю, будут штрафовать на 300 евро

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Итальянские парламентарии поддержали идею ужесточения мер в отношении лиц, которые мусорят в публичных местах.

Как передает Report со ссылкой на The Local, граждан, бросивших окурок на землю, будут штрафовать на 300 евро.

В то же время 30 евро придется заплатить лицам, решившим выплюнуть на пол жвачку, а тем, кто выкинул одноразовые стаканчик, проигнорировав мусорный бак, грозит административная санкция в размере 150 евро.

Ожидается, что вырученные от штрафов средства пойдут на обустройство велосипедных парковок и внедрение технологий по сборке мусора.

Издание также отмечает, что принятый парламентом закон обязывает местные органы власти устанавливать как можно больше урн и пепельниц.