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    ​В Италии граждан, бросивших окурок на землю, будут штрафовать на 300 евро

    В то же время 30 евро придется заплатить лицам, решившим выплюнуть на пол жвачку

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Итальянские парламентарии поддержали идею ужесточения мер в отношении лиц, которые мусорят в публичных местах.

    Как передает Report со ссылкой на The Local, граждан, бросивших окурок на землю, будут штрафовать на 300 евро.

    В то же время 30 евро придется заплатить лицам, решившим выплюнуть на пол жвачку, а тем, кто выкинул одноразовые стаканчик, проигнорировав мусорный бак, грозит административная санкция в размере 150 евро.

    Ожидается, что вырученные от штрафов средства пойдут на обустройство велосипедных парковок и внедрение технологий по сборке мусора.

    Издание также отмечает, что принятый парламентом закон обязывает местные органы власти устанавливать как можно больше урн и пепельниц.

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