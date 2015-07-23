​В итальянском городе собакам запретили лаять во время сиесты

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Мэр небольшого итальянского города Контроне Никола Пасторе запретил собакам лаять во время сиесты, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Местные СМИ сообщают, градоначальнику надоело, что собачий лай мешает послеобеденному отдыху местных жителей.

Запрет действует с 14:00 до 16:00. Владельцем собак-нарушителей грозят штрафы в размере 25–500 евро. Как именно хозяева животных должны заставить своих питомцев молчать, не уточняется. Новая мера распространяется и на ночное время.

Сиеста, которую в некоторых районах Италии называют "рипозо", популярна во многих средиземноморских регионах, где температура воздуха в летние дни резко повышается, добавляют издания.

Неделю назад власти испанского Адора (провинция Валенсия) разрешили всем, кто живет и работает в этом городе спать днем по три часа.