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В Испании обнаружены древнеримские бани

В Испании обнаружены древнеримские бани Хорошо сохранившийся древнеримский банный комплекс обнаружили в песках на юге Испании
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22 мая 2021 г. 22:18
В Испании обнаружены древнеримские бани

Хорошо сохранившийся древнеримский банный комплекс обнаружили в песках на юге Испании.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

Археологи нашли руины на побережье Андалусии близ деревни Каньос де Мека. Со временем строения замело песком, что помогло им сохраниться.

Археологи полагают, что в комплексе имелась своеобразная печь, нагревавшая воздух, который циркулировал и нагревал стены и пол.

Раскопками руководили ученые Университета Кадиса. Они относят найденные термы к V веку. По их мнению, это были общественные бани, которыми пользовались местные рабочие, задействованные в рыболовстве и добыче соли.

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