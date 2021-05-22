В Испании обнаружены древнеримские бани

Хорошо сохранившийся древнеримский банный комплекс обнаружили в песках на юге Испании

Хорошо сохранившийся древнеримский банный комплекс обнаружили в песках на юге Испании.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent .

Археологи нашли руины на побережье Андалусии близ деревни Каньос де Мека. Со временем строения замело песком, что помогло им сохраниться.

Археологи полагают, что в комплексе имелась своеобразная печь, нагревавшая воздух, который циркулировал и нагревал стены и пол.

Раскопками руководили ученые Университета Кадиса. Они относят найденные термы к V веку. По их мнению, это были общественные бани, которыми пользовались местные рабочие, задействованные в рыболовстве и добыче соли.