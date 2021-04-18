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В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере

В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие
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18 апреля 2021 г. 14:48
В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере

Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Это первая подобная мастерская, которая была найдена в стране.

Уточняется, что мастерская располагалась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, задержан один человек, ему предъявлены обвинения в хранении оружия и взрывчатых веществ. В ходе обыска были изъяты два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки.

Кроме того, были изъяты два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобура со свастикой. Найдены три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки, печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе и прочее. Также найдены вещества для изготовления взрывчатки.

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Версия на английском языке Factory making 3D-printed weapons raided in Spain's Canary Islands

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