В Испании нашли мастерскую, где изготавливали оружие на 3D-принтере

Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие

Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

Это первая подобная мастерская, которая была найдена в стране.

Уточняется, что мастерская располагалась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, задержан один человек, ему предъявлены обвинения в хранении оружия и взрывчатых веществ. В ходе обыска были изъяты два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки.

Кроме того, были изъяты два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобура со свастикой. Найдены три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки, печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе и прочее. Также найдены вещества для изготовления взрывчатки.