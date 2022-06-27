В Испании эксгумировали останки внучки Колумба

Останки предполагаемой внучки мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506) эксгумированы в Испании для проведения исследования по установлению его происхождения.

Останки предполагаемой внучки мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506) эксгумированы в Испании для проведения исследования по установлению его происхождения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, специалисты ведут поиск потомков мореплавателя. В частности, в церкви населенного пункта Хельвес (автономное сообщество Андалусия) были обнаружены кости, среди которых, как предполагается, находятся останки Исабель Колумб де Толедо - внучки путешественника.

Цель исследователей состоит в том, чтобы попытаться установить происхождение мореплавателя. Согласно наиболее распространенной версии, Колумб был генуэзцем, однако ряд экспертов и историков ставит под сомнение данную теорию. Исследователь Кармен Гарсия полагает, что в действительности первооткрыватель был дворянином из испанской Галисии по имени Педро Альварес де Сотомайор.

Специалисты уже провели в сентябре 2021 года эксгумацию в одной из церквей Понтеведры. Там эксперты рассчитывают обнаружить останки матери и деда Педро Альвареса де Сотомайора. Теперь исследователи хотят найти ДНК внучки Колумба, чтобы сравнить полученные данные с теми, что были найдены в Понтеведре.

20 мая 2021 года исполнилось 515 лет со дня смерти путешественника. Колумб руководил экспедицией на судах "Санта-Мария", "Пинта" и "Нинья" (1492-1493), в ходе которой 12 октября 1492 года открыта новая часть света, впоследствии названная Америкой. Мореплаватель организовал и возглавил еще три экспедиции к ее берегам (1493-1504).