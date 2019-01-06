В Испании 15-летний мальчик выиграл в лотерею 200 тыс. - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Розыгрыш традиционной лотереи состоялся в воскресенье в Испании. Одним из её победителей стал 15-летний мальчик, приехавший около 10 лет назад в Барселону из Румынии.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Pais.

Ежегодно 6 января в Испании проходит одна из самых популярных лотерей. Дата её проведения совпадает с отмечаемым в стране праздником Богоявления.

Подросток купил за 20 евро лотерейный билет за день до проведения розыгрыша и выиграл 200 тысяч евро.

«Я не знаю, что сделаю с деньгами. Возможно, (куплю) новый мобильный или вложу (деньги) в небольшую квартиру», – признался он.

На каждом билете лотереи 6 января указан пятизначный номер. Поскольку выпускается довольно много билетов с одинаковыми номерами, сумма выигрыша распределяется в равных частях между всеми победителями.