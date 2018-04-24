В Иране найдена мумия предпоследнего шаха Резы Пехлеви

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Иране на месте захоронения предпоследнего Шаха Резы Пехлеви найдена мумия, сообщает Report со ссылкой на İRNA.

Предположительно, это тело самого шаха, местонахождение которого ранее не было известно.

Останки найдены во время реконструкции мемориального комплекса Шах-Абдул-Азим в городе Рей.

Само тело будет перезахоронено после того, как его изучат эксперты.

Реза Пехлеви отрекся от престола и в 1944-м году умер в изгнании в Южной Африке. В 1950-м году его сын, Мохаммед Реза Пехлеви, построил неподалеку от мемориального комплекса мавзолей Резы Пехлеви, но в 1980-м году, после исламской революции, он был разрушен. Само же тело найдено не было - считалось, что его в 1979-м году забрал сын шаха.