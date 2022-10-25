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В Иране на 95-году жизни умер "самый грязный" человек в мире

В Иране на 95-году жизни умер "самый грязный" человек в мире В Иране в возрасте 94 года умер мужчина, которого называли самым грязным человеком в мире.
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25 октября 2022 г. 17:55
В Иране на 95-году жизни умер самый грязный человек в мире

В Иране в возрасте 94 года умер мужчина, которого называли самым грязным человеком в мире.

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

Аму Хаджи, по собственным словам, не мылся больше 60 лет.

Он рассказывал, что перестал принимать душ из-за боязни заболеть. У мужчины было отвращение к мылу и воде. Даже мысль о ванне причиняла ему физические и моральные страдания. Кроме того, иранец заявлял, что его любимое блюдо - мясо гнилого дикобраза, а пить воду он предпочитал из ржавой масленки.

Большую часть своей жизни Хаджи провел в деревне Деджга, став местной знаменитостью. Соседи даже построили ему кирпичную лачугу, чтобы он жил в ней, увидев, что Аму спит в яме в земле. Кроме того, региональные СМИ сообщили, что за несколько месяцев до смерти люди все-таки уговорили мужчину помыться.

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Версия на английском языке 'World's dirtiest man' dies aged 94

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