В Ираке сель помогла найти тело пропавшего 37 лет назад солдата

На севере Ирака сель, вызванная интенсивными дождями, помогла найти тело пропавшего без вести 37 лет назад солдата.

Как передаёт Report со ссылкой на турецкое агентство IHA, рядовой Абдуламир Хаджи Джаббар Джадири пропал в 1982 году во время длившейся 8 лет Ирано-Иракской войны. Сель, в результате которой пострадали ряд территорий не только в Иране, но и Ираке, вынесла труп солдата в округ Мешра города Мисан.

На трупе были найдена цепь, наручные часы и прочие предметы. В результате расследования было установлено, что труп принадлежит Джадири. Тело солдата было захоронено в области Зикар, в селе Фечир.

Джадири вернулся на родину в 1971 году и поступил на воинскую службу в иракскую армию.