В Instagram появится новая функция

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Социальная сеть Instagram выпустила новое обновление, благодаря которому в приложении появится функция видеозвонка, сообщается на официальном сайте Instagram.

"Теперь вы можете создать видеочат в Instagram Direct, либо с одним человеком, либо с группой. Ваши друзья уже в Instagram, и с видеочатом вы можете легко подключаться к ним через iOS и Android без номера телефона", — говорится в сообщении, передает Report.

Отмечается, что в видеочате можно будет одновременно общаться только с четырьмя людьми, но без временных ограничений. "Вы можете вести видео-чат с друзьями столько, сколько захотите", — добавляется в сообщении.