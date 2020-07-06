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В Индонезии презентовали ожерелье из эвкалипта против COVID-19

В Индонезии презентовали ожерелье из эвкалипта против COVID-19 Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из листьев эвкалипта, якобы убивающее вирус, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Как&сообщает Report, об этом пишет Jakarta Post.
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6 июля 2020 г. 21:00
В Индонезии презентовали ожерелье из эвкалипта против COVID-19

Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из листьев эвкалипта, якобы убивающее вирус, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает Report, об этом пишет Jakarta Post.

"Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42 процента вируса, а за полчаса – 80 процента", - заявил министр сельского хозяйства Индонезии Сиярул Ясин Лимпо, презентуя продукт, разработанный Агентством по исследованиям в области здоровья и развития, действующим в системе министерства.

"Один из 700 видов эвкалипта, по результатам наших лабораторных исследований, убивает коронавирус. Мы в этом уверены", - заявил министр, добавив, что тот же вид эвкалипта способен быстро залечивать порезы.

Он также заявил, что ношение ожерелья из листьев этого вида эвкалипта избавило его от опасности заражения коронавирусной инфекцией при посещении мероприятий, в которых участвует большое количество людей, и что такие же ожерелья уже испытаны на добровольцах из числа больных коронавирусной инфекцией, которые почувствовали облегчение симптомов болезни, сообщает газета.

Индонезийские медики и микробиологи скептически отнеслись к изобретению министерства сельского хозяйства, говорится в сообщении.

"Мы знаем, что мир пока не создал лекарства от этой болезни. Я думаю, нам следует проявить мудрость и воздержаться от распространения подобных заявлений в обществе, находящемся в состоянии паники", - заявила газете Херавати Судойо, заместитель директора индонезийского национального института микробиологии.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada koronavirusa qarşı boyunbağı təqdim edilib

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