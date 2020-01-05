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В Индонезии нашли самый большой цветок в мире - ФОТО

​В Индонезии нашли самый большой цветок в мире

Ученые обнаружили в Индонезии самый большой цветок в мире – раффлезию.

Как передает Report, об этом сообщает Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры.

По данным ведомства, диаметр цветка составил почти 122 сантиметра, что стало абсолютным рекордом.

Отмечается, что раффлезия выросла на месте прежнего рекордсмена, диаметр которого был на десять сантиметров меньше.

Раффлезия – паразитическое растение, не имеющее листьев и корней. Все необходимые для жизни вещества цветок получается из тканей растения-хозяина через специальные корни-присоски.

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