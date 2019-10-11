В Индонезии мужчина вернулся домой спустя 7 часов после своих похорон

В Индонезии житель деревни Гесикан вернулся домой после собственных похорон.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.RU, в ДТП погиб мужчина, у которого не было документов. Его тело не смогли опознать из-за многочисленных увечий. Однако полиция установила личность хозяина мотоцикла, им оказался 40-летний строитель Сунарто. Правоохранители решили, что именно он разбился в ДТП.

Труп передали родственникам, которые также не смогли подтвердить, что это их близкий. Мужчину похоронили.

Спустя семь часов после похорон Сунарто вернулся домой. Он рассказал, что занял деньги у некого Вариима, оставив мотоцикл в качестве залога. Скорее всего, погибший – это Вариим.

Родственники мужчины решили не перезахоранивать тело, а изменить имя на надгробии.