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В Индии во время бракосочетания умерла невеста, жених взял в жены ее сестру

В Индии во время бракосочетания умерла невеста, жених взял в жены ее сестру В индийском штате Уттер-Прадеш во время бракосочетания умерла невеста, после чего жених принял решения взять в жены ее сестру.
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4 июня 2021 г. 04:48
В Индии во время бракосочетания умерла невеста, жених взял в жены ее сестру

В индийском штате Уттер-Прадеш во время бракосочетания умерла невеста, после чего жених принял решения взять в жены ее сестру.

Как передает Report, об этом сообщает Times of India.

Свадьба Мангеша Кумара с девушкой по имени Сурбхи должна была пройти в ее родной деревне, Самаспур. Когда семья жениха добралась до дома невесты и начался традиционный индийский обряд бракосочетания, Сурбхи неожиданно пожаловалась на головную боль, после чего потеряла сознание. Девушку доставили в больницу, где медики констатировали смерть, которая наступила еще до того, как Сурбхи привезли в медучреждение.

«По словам врача, невеста умерла от сердечного приступа», — рассказали члены ее семьи.

Несмотря на постигшее семью погибшей горе, они предложили Кумару взять в жены младшую сестру Сурбхи, Нишу.

«Это была странная ситуация, так как свадьба моей младшей сестры праздновалась, а тело моей мертвой сестры лежало в другой комнате», — прокомментировал брат погибшей, Саураб.

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