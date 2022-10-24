В Индии установлен новый рекорд Гиннеса за счет зажжения 1,5 млн лампадок

Новый мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, установлен минувшей ночью в городе Айодхья, где на берегу священной для индусов реки Сарью (Гхагра) были одновременно зажжены более 1,5 млн лампадок-дия (маленькие масляные светильники).

Новый мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, установлен минувшей ночью в городе Айодхья, где на берегу священной для индусов реки Сарью (Гхагра) были одновременно зажжены более 1,5 млн лампадок-дия (маленькие масляные светильники).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета The Times of India.

В мероприятии принял участие премьер-министр Нарендра Моди.

Более 19 тыс. волонтеров на 37 гхатах (спусках к воде) расставили и подожгли 1,576 млн дия. Рекорд готовился в течение трех дней. Представители Книги рекордов учитывали только те светильники, которые оставались зажженными не менее пяти минут. Кроме того, лампадки должны были быть зажжены разом в течение 40 минут, как того требуют условия определения рекорда. Предыдущий рекорд был также установлен в Айодхье в 2021 году, когда на гхатах священной реки загорелись более 940 тыс. дия.

Торжественное возжжение таких светильников в канун главного индусского праздника Дивали (наиболее значимый праздник индуизма, который иногда называют индийским Новым годом), который в этом году отмечается 24 октября, стало уже традицией в Айодхье. Этот город имеет особое значение для верующих индусов, поскольку в нем, согласно традиции, родился бог-герой Рама - главный персонаж индийского эпоса Рамаяна. Во время Дивали в домах и вокруг них в эти дни зажигают светильники-дия. Для того чтобы "прогнать демонов" на год вперед, на улицах городов принято массово запускать фейерверки и петарды.