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В Индии умер глава "самой большой семьи в мире"

В Индии умер глава "самой большой семьи в мире" Житель северо-восточного индийского штата Мизорам Зиона Чана умер в возрасте 76 лет, оставив после себя 39 вдов, 94 ребенка и 33 внука.
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14 июня 2021 г. 20:56
В Индии умер глава самой большой семьи в мире

Житель северо-восточного индийского штата Мизорам Зиона Чана умер в возрасте 76 лет, оставив после себя 39 вдов, 94 ребенка и 33 внука.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник информационное агентство PTI.

По его информации, причиной его смерти, которая произошла в минувшее воскресенье, стала гипертония, Чана также страдал диабетом. Он был лидером местной секты Чана Павл, в которой практикуется многоженство. Эта религиозная община была основана его дедом в 1942 году. Последователи секты живут в деревне Бактаунг в 55 км от города Аиджал, в настоящее время община объединяет около 400 семей.

При этом местные СМИ называют разное число жен умершего главы секты (от 36 до 39), разнятся и данные о точном количестве его детей (от 89 до 94), но все сходятся на том, что эта семья была "самой многочисленной в мире".

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