В Индии у посла Украины украли телефон во время селфи-сессии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В центре Дели неизвестный украл у посла Украины в Индии Игоря Полихи телефон, когда дипломат делал селфи.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в Красном форте, популярной среди туристов средневековой крепости.

"Его телефон выхватили, когда он делал селфи. Неизвестный приблизился к нему и убежал (с телефоном)", - сообщили в полиции.

Уточняется, что Полиха был в момент происшествия один. После случившегося он описал злоумышленника полицейским.