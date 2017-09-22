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    В Индии у посла Украины украли телефон во время селфи-сессии

    Инцидент произошел в Красном форте, популярной среди туристов средневековой крепости

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В центре Дели неизвестный украл у посла Украины в Индии Игоря Полихи телефон, когда дипломат делал селфи. 

    Как сообщает Report со ссылкой на  РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

    Отмечается, что инцидент произошел в Красном форте, популярной среди туристов средневековой крепости.

    "Его телефон выхватили, когда он делал селфи. Неизвестный приблизился к нему и убежал (с телефоном)", - сообщили в полиции.

    Уточняется, что Полиха был в момент происшествия один. После случившегося он описал злоумышленника полицейским.

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