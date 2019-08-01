В Индии ребенку удалили 526 зубов

В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов, сформировавшихся в нижней челюсти.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, на данный момент это рекорд - ранее стоматологи удаляли за один раз не более 232 таких образований.

Родители мальчика обратили внимание на припухлость его правой щеки и предположили, что причиной может быть кариес. Однако во время обследования стоматологи обнаружили одонтому - редкую патологию, при которой в челюсти образуется опухоль из зубных тканей.

В течение почти пятичасовой операции врачи удалили 526 "зубов" (дентикул) размером от 0,1 до 15 мм. Большинство из них были достаточно хорошо сформированы - даже у самых маленьких были корни, сформированные коронковые части и эмаль.

Предыдущий рекорд по количеству дентикул в одонтоме был поставлен тоже в Индии - в Мумбаи в 2014 году. 17-летний юноша обратился к стоматологу с жалобами на боль и припухлость в правой части нижней челюсти. В больнице города Булдхана, откуда был родом юноша, врачи не смогли установить причину недомогания и направили пациента в мумбайскую больницу, где после хирургического вмешательства врачи увидели под десной пациента 232 новообразования различных размеров.