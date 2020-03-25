В Индии ребенка назвали в честь коронавируса

В индийском штате Уттар Прадеш новорожденную девочку назвали Корона — в честь коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Dessan Herald.

Как рассказал журналистам дядя ребенка Нитеш Трипати, хотя вирус несомненно очень опасен, он, тем не менее, сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек. По его словам, сейчас важно не паниковать, следовать советам медиков и властей.

"Эта малышка станет символом единства людей в борьбе с вирусом", - заключил он.

Корона родилась всего за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта. Ребенок здоров и вместе с матерью готовится к выписке.