В Индии проходит съезд личных поваров мировых лидеров

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Личные шеф-повара глав государств встретились на съезде собственного клуба в индийской столице Дели. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет местная пресса.

Мероприятие клуба Club des Chefs des Chefs, основанного в Париже в 1977 году, проходит ежегодно в разных странах мира. В этом году в Дели гостей из более 20 стран принимает повар премьер-министра Индии Нарендры Моди Монту Саини.

Премьер лично приветствовал шеф-поваров, среди которых - заведующая кухней Белого дома Кристета Кромфорт и личный повар королевы Великобритании Елизаветы II Марк Флэнаган.

"Все президенты встречались друг с другом. Я подумал, что это хорошая идея - создать своего рода G20 для их шеф-поваров", - сказал на открытии мероприятия основатель клуба Жиль Брагар.

"Если политика разделяет людей, то хороший стол - объединяет", - добавил он.