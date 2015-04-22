В Индии приостановили вещание канала Al Jazeera за неправильную карту

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Индии приостановило вещание телеканала Al Jazeera на пять дней после того, как канал несколько раз включил части спорной территории Кашмир в состав Пакистана и Китая, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного представителя местных властей.

Начиная со среды на месте телеканала можно увидеть лишь голубой экран с надписью "Канал недоступен в соответствии с указанием министерства информации и телерадиовещания".

"Запрет был наложен на срок в пять дней на основании указания межведомственной комиссии, которая обратила внимание на тот факт, что канал показывал неправильную карту Индии, относя части Кашмира к Пакистану и Китаю", - цитирует агентство неназванного чиновника.

Кашмир является спорной территорией для Индии, Китая и Пакистана. Кашмирский вопрос стал причиной нескольких приграничных войн. Проблема спорных территорий до сих пор не урегулирована, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".