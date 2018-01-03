В Индии представили первого в мире робота-полицейского - ВИДЕО

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского.

Как передает Report, он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также взаимодействовать с окружающими — принимать сообщения и отвечать на вопросы.

Компания-разработчик уже получила 20 заказов от различных организаций: робот может быть задействован в работе полиции и служб безопасности. Начало производства индийского «робокопа» намечено на июль 2018 г.