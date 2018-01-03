 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индии представили первого в мире робота-полицейского - ВИДЕО

    Он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского.

    Как передает Report, он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также взаимодействовать с окружающими — принимать сообщения и отвечать на вопросы.

    Компания-разработчик уже получила 20 заказов от различных организаций: робот может быть задействован в работе полиции и служб безопасности. Начало производства индийского «робокопа» намечено на июль 2018 г.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi