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В Индии полиция задержала приучивших обезьян к воровству мошенников

В Индии полиция задержала приучивших обезьян к воровству мошенников В индийском Нью-Дели полиция задержала двоих мужчин, который учили обезьян воровать у прохожих. Заявление на мошенников написал местный адвокат, которого обокрали у велорикши
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11 апреля 2021 г. 08:44
В Индии полиция задержала приучивших обезьян к воровству мошенников

В индийском Нью-Дели полиция задержала двоих мужчин, который учили обезьян воровать у прохожих. Заявление на мошенников написал местный адвокат, которого обокрали у велорикши.

Как передает Report, об этом сообщает Аl Аrabiya.

Отмечается, что юрист ехал на одном рикше с компанией и заметил, как животные украли из его карманов шесть тысяч рупий. Затем мужчины вместе с обезьянами сбежали.

Правоохранителям удалось задержать двоих из них на автобусной остановке. Третьему преступнику удалось скрыться. После этого обезьян отправили в центр спасения животных.

Полиция связывает подобные банды и с другими случаями краж в стране. Например, в прошлом году в городе Мератх на севере страны обезьяна напала на медработника и украла у него образцы крови пациентов с положительным тестом на коронавирус.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda polis oğurluq edən meymunları və onların sahiblərini yaxaladı

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