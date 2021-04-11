В Индии полиция задержала приучивших обезьян к воровству мошенников

В индийском Нью-Дели полиция задержала двоих мужчин, который учили обезьян воровать у прохожих. Заявление на мошенников написал местный адвокат, которого обокрали у велорикши.
Как передает Report, об этом сообщает Аl Аrabiya.
Отмечается, что юрист ехал на одном рикше с компанией и заметил, как животные украли из его карманов шесть тысяч рупий. Затем мужчины вместе с обезьянами сбежали.
Правоохранителям удалось задержать двоих из них на автобусной остановке. Третьему преступнику удалось скрыться. После этого обезьян отправили в центр спасения животных.
Полиция связывает подобные банды и с другими случаями краж в стране. Например, в прошлом году в городе Мератх на севере страны обезьяна напала на медработника и украла у него образцы крови пациентов с положительным тестом на коронавирус.