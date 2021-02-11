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В Индии обучили двух собак находить заболевших COVID-19

В Индии обучили двух собак находить заболевших COVID-19 Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19
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11 февраля 2021 г. 20:04
В Индии обучили двух собак находить заболевших COVID-19

Армия Индии обучила двух собак находить людей, заболевших коронавирусом, и планирует обучить этому еще больше собак.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, взяв за основу использование собак для обнаружения таких заболеваний, как рак, малярия, диабет, болезнь Паркинсона и других, армия провела испытания по обнаружению COVID-19 с использованием собак в контролируемых условиях.

В эксперименте принимали участие собаки породы кокер-спаниель и индийская борзая чиппипарай. Собак обучили работе с биомаркерами, взятыми из образцов мочи и пота пациентов с положительным результатом на COVID-19.

"Чувствительность и специфичность обоих собак, выявленные в результате анализа 279 образцов мочи и 267 образцов пота во время первоначальной процедуры испытания, оказались очень высокими", - говорится в заявлении армии.

После обучения собак отправили в транзитный лагерь в Дели для проверки транзитных пассажиров. По итогам проверки не менее 3 тыс. образцов, собаки нашли 18 заболевших человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19. Умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 155 тыс. человек.

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