В Индии обнаружили редкую двуглавую ядовитую гадюку

В центральной части Индии, в штате Махараштра, поймали двуглавую цепочную гадюку. Это одна из самых ядовитых змей во всей Индии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Hindustan Times.

Длина рептилии составила всего одиннадцать сантиметров, а каждая из головок – около двух сантиметров. Местный житель увидел ее на улице и вызвал двух спасателей из фонда защиты животных. С такой редкой аномалией змеи редко выживают в дикой природе.

Гадюка Расселла – самая распространенная ядовитая змея Южной Азии, более половины зарегистрированных там укусов приходится на этот вид. В Индии входит в так называемую "большую четверку" ядовитых змей, чаще всего кусающих человека.