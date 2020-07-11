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В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами

В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами Ювелирный магазин в индийском городе Сурат на фоне пандемии коронавируса продает защитные маски с бриллиантами
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11 июля 2020 г. 18:00
В Индии начали продавать защитные маски, украшенные бриллиантами

Ювелирный магазин в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) на фоне пандемии коронавируса продает защитные маски, украшенные бриллиантами, они стоят от двух до чуть более пяти тысяч долларов. Как передает Report, об этом  сообщает местное агентство ANI.

Владелец магазина Дипак Чокси рассказал , что идея создавать маски с бриллиантами возникла, когда после снятия карантина в магазин пришел человек, у которого должна была состояться свадьба. Он попросил изготовить "уникальные" маски для жениха и невесты.

"Тогда мы поручили нашим дизайнерам сделать маски, которые тот клиент впоследствии и купил. После чего мы изготовили широкую линейку таких масок... Есть маска, для изготовления которой требуется желтое золото и американские бриллианты, она стоит 150 тысяч рупий (чуть более 1 990 долларов США). Другая маска делается из белого золота и настоящих бриллиантов, ее стоимость – 400 тысяч рупий (более 5,3 тысячи долларов США) ", - заявил владелец.

По его словам, ткань, которая является основой этих масок, соответствует нормам по изготовлению защитных изделий. Бриллианты и золото, которые используется для изготовления масок, можно снять по желанию клиента и изготовить из них другие украшения, добавил владелец.

По данным минздрава Индии, в стране выявлено более 800 тысяч случаев заражения, скончались свыше 22 тысяч заболевших.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda almaz bəzəkli tibbi maskalar satışa çıxarıldı

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