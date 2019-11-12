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В Индии мужчина сел в тюрьму, чтобы не умереть от голода - ФОТО

​В Индии мужчина сел в тюрьму, чтобы не умереть от голода

Жителя индийского города Ченнай в штате Тамилнад арестовали после двух ложных звонков о минировании.

Как передает Report, об этом сообщил портал Indiaglitz.

По информации издания, причиной действий мужчины стала бедность и нехватка еды.

Отмечается, что "телефонный террорист" ранее был дважды женат, однако обе супруги бросили его. После этого индиец из-за стресса впал в депрессию и уволился с работы. Будучи бездомным и безработным, он решил сесть в тюрьму, чтобы иметь хотя бы какую-то пищу и кров.

Мужчина дважды позвонил в полицию с украденного телефона, сообщив о минировании различных зданий. Полицейским удалось отследить местонахождение звонившего и арестовать его.

Как долго мужчина пробудет в тюрьме, пока неизвестно.

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