В Индии леопард заблудился в городе и начал нападать на людей - ВИДЕО

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Дикий леопард забрел в жилые кварталы индийского города Индаур и принялся нападать на людей, спровоцировав панику.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Times of India.

Издание отмечает, что после того, как хищника обнаружили, местные жители вызвали полицию и специалистов по животным. После этого леопарда попытались заблокировать с помощью сетки в недостроенном доме, однако животному удалось вырваться наружу и ранить мужчину.

Через несколько часов сотрудникам зоослужбы удалось усыпить хищника с помощью транквилизаторов. Сообщается, что леопард будет отпущен на волю.