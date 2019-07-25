В Индии из желудка женщины достали более 1,5 кг украшений и монет

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Более 1,5 кг монет и ювелирных украшений извлекли индийские хирурги из желудка молодой пациентки в штате Западная Бенгалия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, женщина решила таким образом припрятать драгоценности.

Список ценностей, обнаруженных внутри дамы, которая страдает психическим расстройством, действительно поражает: 90 монет достоинством 5 и 10 рупий, цепочки, популярные у индийских модниц кольца в нос, серьги, наручные и даже ножные браслеты, а кроме того дамские часы.

"Мы заметили, что украшения исчезают. Но каждый раз, когда мы спрашивали ее о них, она начинала плакать", - рассказала мать необычной пациентки. Молодая женщина, как оказалось, "прятала" свои сокровища во время еды.

Семья пострадавшей небогатая и украшения в основном оказались медными, хотя были извлечены и несколько золотых изделий.