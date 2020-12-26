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В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет

В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет.
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26 декабря 2020 г. 05:54
В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет

В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Напомним, что Миква, согласно христианской традиции, относится к периоду пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме.

Неподалеку от нее обнаружили руины храма византийского периода. По мнению ученых, он был построен в VI веке н.э. и прослужил около двухсот лет.

Артефакты были найдены во время строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля, который свяжет ее с Кедронской долиной.

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