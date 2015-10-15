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    ​В Хорватии запустили 3-минутный авиарейс

    Билет стоит 19 евро

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Сплите запустили полеты между центром города (от причала с гидросамолетами) и международным аэропортом.

    Как передает Report, авиарейс длится 3 минуты, билет стоит 149 кун (чуть меньше 19 евро).

    Перевозчик - авиакомпания European Coastal Airlines (ECA), которая развивает сеть авиалиний между материковой частью Хорватии и прилегающими островами.

    ECA летает на острова Корчула, Лошинь, Ластово, Хвар и Раб.

    В настоящее время официально признанным самым коротким авиарейсом в мире считается полет между двумя Оркнейскими островами к северу от Шотландии: Вестрей и Папа Вестрей. Расстояние в чуть более 2,5 км самолет преодолевает всего за 2 минуты.

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