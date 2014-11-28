​В Греции планируют восстановить одно из семи чудес света

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Возможное восстановление статуи Колосса Родосского, одного из семи чудес света, намереваются обсудить ученые в ходе специальной конференции на острове Родос.

Как передает Report, об этом агентству France-Presse заявил мэр города Родос Фотис Хатзидиакос.

Вопрос восстановления 31-метровой статуи обсудят ученые в ходе специальной конференции, которая пройдет на острове весной 2015 года.

«Мы всегда думали о восстановлении Колосса. Однако целесообразность и детали возможной реконструкции необходимо обсудить с учеными», – отметил мэр Родоса.

За реализацию этого проекта изъявляли желание взяться крупнейшие и наиболее известные скульпторы и архитекторы мира.

Колосс был посвящен богу солнца – Гелиосу, покровителю Родоса. Он был возведен в 292 году до н. э. всего за 12 лет.