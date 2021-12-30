В Греции нашли древнюю статую женщины в тунике

Греческие археологи обнаружили статую женщины в тунике. По предварительной оценке, она была создана во времена Римской империи.

Греческие археологи обнаружили статую женщины в тунике. По предварительной оценке, она была создана во времена Римской империи.

Как передает Report, об этом заявило министерство культуры и спорта Греции.

Ее нашли в древнем городе Эпидавр, расположенном на северо-востоке Пелопоннеса. Он известен храмом Асклепия и театром, где ежегодно проходят театральные представления. Здесь постоянно ведутся археологические работы.

"Недавно на рынке древнего Эпидавра была обнаружена важная находка. Это мраморная женская статуя в натуральную величину очень хорошего качества. Статуя была найдена без рук и головы, которая, вероятно, отломилась при падении", - говорится в сообщении ведомства.

"В этом году сезон раскопок уже закончился, но сильные дожди размыли грунт и открыли часть задней части статуи на участке, где работы еще не перешли в более глубокие слои. В этом районе были немедленно проведены раскопки", - отмечает министерство.

Скульптура изображает девушку в тунике и мантии. Такой образ типичен для скульптур замужних женщин в древности. Так часто была представлена Гигиа, или Гигея, - богиня здоровья, жена или дочь Асклепия.

Статуя была перевезена на склад в Асклепионе для хранения, очистки и реставрации.