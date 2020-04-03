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В Гонконге у кошки подтвердился коронавирус

В Гонконге у кошки подтвердился коронавирус

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Случай заболевания коронавирусом обнаружен у кошки в Гонконге. Хозяин животного ранее был госпитализирован с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE).

Кошка была помещена в карантин 30 марта после того, как в больницу попал ее хозяин, подхвативший коронавирус. "После помещения кошки в карантинный центр у нее были взяты мазки из пасти, носа и ректального отверстия. Все образцы показали положительный результат на SARS-CoV-2... Взятые 1 апреля мазки из носа и пасти также показали положительный результат", - говорится в сообщении OIE.

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