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В Гонконге продали бриллиант за 12 млн долларов

В Гонконге продали бриллиант за 12 млн долларов Бриллиант грушевидной формы цветовой категории D весом 101,38 карата продан в пятницу на торгах в Гонконге более чем за 12 млн долларов США
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9 июля 2021 г. 21:00
В Гонконге продали бриллиант за 12 млн долларов

Бриллиант грушевидной формы цветовой категории D весом 101,38 карата продан сегодня на торгах в Гонконге более чем за 12 млн долларов США. Впервые столь дорогой лот можно оплатить криптовалютой, однако пока не ясно, воспользуется ли покупатель такой возможностью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, торги начались с суммы 50 млн гонконгских долларов (6,44 млн долларов США). Через пару минут была сделана максимальная ставка в размере 81 млн гонконгских долларов (10,43 млн долларов США), которую перебить уже никто не решился. Со всеми сборами и комиссиями конечная цена лота достигла 95 135 000 гонконгских долларов (12,25 млн долларов США), уточнили в аукционном доме.

Имя покупателя не раскрывается. Также пока не уточняется, воспользуется ли он возможностью оплатить камень с помощью криптовалюты или же произведет платеж обычными деньгами.

Оценочная стоимость бриллианта, получившего название The Key 10138 варьировалась от 10 до 15 млн долларов США. Это самый дорогой выставленный на торги физический объект, который можно купить с помощью криптовалюты.

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