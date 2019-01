В Гонконге открыли автомобильный тоннель за $4,6 млрд - ВИДЕО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В центре Гонконга открыли движение по автотоннелю, в который вложили 4,6 млрд долларов, пишет South China Morning Post.

Как передает Report, cообщается, что строительство шло десять лет.

Развязка протянулась на 4,5 километра, большая её часть проходит под землёй вдоль северного берега острова Гонконг, а также по морскому дну. В тоннеле по три полосы в каждую сторону.

Главная цель проекта — разгрузить дороги. По данным СМИ, теперь поездка по Гонконгу, которая до сих пор занимала, скажем, полчаса, отнимет всего пять минут. Проезд бесплатный.

Кроме того, в тоннеле предусмотрена система очистки воздуха. Она каждый час фильтрует до 5,4 млн кубометров и устраняет 80% вредных веществ.

Hong Kong's HK$36 billion Central-Wan Chai bypass has finally opened after 10 years of construction https://t.co/tFjbXYOWIy pic.twitter.com/qEHzjGramP