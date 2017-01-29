Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Гондурасе посадили в тюремную камеру петуха, который стал причиной ссоры между двумя жителями города Трухильо.

Как передает Report, об этом сообщает Lenta со ссылкой на издание Daily Mail.

Конфликт начался после того, как мужчина обнаружил на своем участке птицу соседа. Ему не понравилось, что она залезает на его деревья и шумит. Его претензии возмутили хозяина петуха, и мужчины начали ругаться. Когда один из них пригрозил убить другого, соседи вызвали полицию.

Прибывшие стражи порядка не стали арестовывать спорщиков, а поймали петуха и отвезли в тюрьму. Они пообещали вернуть его, когда мужчины помирятся.