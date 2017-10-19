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    В Голландии научились строить дороги из использованной туалетной бумаги

    Ежедневно в стране используется порядка 180 тонн туалетной бумаги

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Голландские компании CirTec и KNN Cellulose разработали технологию, позволяющую применять использованную туалетную бумагу при строительстве новых дорог.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Futurism.

    Ежедневно в стране используется порядка 180 тысяч тонн туалетной бумаги. Её планируют собирать, пропускать через очистительные фильтры и стерилизовать при высоких температурах.

    Получившийся в результате обработки материал и планируется применять при замене дорожного покрытия.

    Как отмечают представители компаний, подобный метод не только экономичный, но также наносит меньше вреда окружающей среде.

    Во Фрисландии, провинции на севере страны, с помощью новой технологии уже построили один километр велодорожки.

    — Это звучит как странная идея для большинства людей, но потом они едут по этой дороге или чувствуют её и понимают, что это обычный асфальт, — отметил губернатор провинции.

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