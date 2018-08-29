В Германии восстановят Берлинскую стену

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В немецкой столице восстановят фрагмент Берлинской стены, которая разделяла ФРГ и ГДР с 1961 по 1989 год, передает Report со ссылкой на Associated Press.

Часть этой известной стены будет воссоздана в рамках арт-проекта, который начнется в середине октября и будет продолжаться четыре недели. Чтобы попасть на арт-объект, посетителям придется приобрести визу, которая обойдется в 15 евро.

Кроме того, им нужно будет отказаться от своих мобильников и получить вместо них смартфоны с индивидуальными экскурсионными маршрутами, которые будут включать просмотр документальных фильмов, а также посещение выставок и концертов.

По словам создателей арт-проекта, они хотят, чтобы посетители пережили путешествие в другую страну и поняли, что значит терять чувство свободы.