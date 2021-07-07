В Германии ученые обнаружили древнейшее украшение в мире

Археологи обнаружили у входа в пещеру Единорога (находится у подножия гор Гарц в Германии) копыто оленя возрастом более 51 тысячи лет, украшенное резьбой.

Археологи обнаружили у входа в пещеру Единорога (находится у подножия гор Гарц в Германии) копыто оленя возрастом более 51 тысячи лет, украшенное резьбой.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature Ecology & Evolution.

Эксперты полагают, что эта находка размером около шести сантиметров в длину и четырех в ширину - старейшее украшение в мире. Создали его неандертальцы.

К такому выводу ученые пришли после детального изучения копыта. Они обнаружили, что на нем искусно выгравированы насечки, расположенные на равном расстоянии друг от друга под прямым углом.

Более того, перед тем как нанести узор, костяшку изначально варили, чтобы она стала мягче. Затем с помощью острых как бритва каменных пластинок делали резьбу.

"Это выдающийся пример их когнитивных способностей. Резьба по кости - уникальное явление для неандертальцев, - прокомментировал руководитель исследования доктор Дирк Ледер. - Что еще делает этот предмет столь интересным, так это четкий узор и очень глубокие насечки. Чтобы вырезать такие, потребовалось бы около 90 минут".

Все это натолкнуло ученых на мысль, что для древних людей создание подобных вещиц имело "символическое значение" - они заранее продумывали художественное произведение.

"Неандертальцы были способны к сложному поведению, в том числе передавать свои впечатления с помощью творчества", - добавил Ледер.

Хотя экспертам еще предстоит выяснить для чего древние люди могли использовать копыто с резьбой, эта находка доказывает, что поведение неандертальцев было приближено к Homo sapiens (Человеку разумному).