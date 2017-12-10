В Германии продали на аукционе целую деревню

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ На аукционе в Германии неизвестный приобрел деревню, насчитывающую 15 жителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, участник торгов, пожелавший сохранить анонимность, купил деревню Альвине (федеральная земля Бранденбург) за 140 тыс. евро. Населенный пункт, расположенный в лесистой местности, находится примерно в 100 с небольшим километрах к югу от столицы ФРГ. Многие дома разрушены и пустуют, их ремонт, по некоторым данным, оценивается в 2 млн. евро.

Местный глава Петер Кроль выразил надежду на то, что владелец деревушки по крайней мере отремонтирует дома, в которых еще можно было бы жить. В Альвине нет магазина или киоска, автобусы, курсирующие по расположенной рядом дороге, проезжают мимо, не останавливаясь. Во времена ГДР деревушка была частью угольной фабрики, которая закрылась в начале 1990-х. В 2001 году Альвине была продана за символическую цену в одну марку двум братьям, один из которых скончался.



