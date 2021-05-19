В Германии предотвратили попытку ограбления банка при ремонте плитки

Рабочие, перекладывавшие плитку на парковке у германского банка Volksbank в Шпенге на севере Германии, обнаружили туннель, ведущий к зданию финансового учреждения.
Как передает Report, об этом сообщило издание Der Spiegel.
По его информации, плитка на парковке просела в пятницу, 14 мая, что привлекло внимание городских служб. Рабочие предположили, что в этом месте прорвало трубу. В понедельник они принялись устранять проблему и обнаружили туннель длиной порядка восьми метров и шириной около метра, который начинался из трансформаторной будки.
Представитель Volksbank предположил, что злоумышленники хотели совершить ограбление 23 мая, в воскресенье, когда банк будет закрыт для посетителей, а католики и протестанты в ФРГ будут отмечать Троицын день.
Полиция ведет поиск преступников.