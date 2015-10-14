​В Германии построили самый длинный подвесной мост - ВИДЕО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Германии неподалеку от муниципалитета Зосберг (земля Рейнланд-Пфальц) открыли самый длинный подвесной канатный мост в стране.

Как передает Report, его длина превысила 365 метров.

Расположенная на 90-метровой высоте конструкция пролегает над покрытой лесом долиной реки Мозель в районе природного парка Саар-Хунсрюк. Идея установить такое сооружение принадлежала местным властям, которые искали дополнительные способы привлечения в регион туристов.

Возведением конструкции занималась швейцарская строительная компания. Отмечается, что стоимость моста составила 1,1 миллиона евро, а на его постройку было затрачено 130 дней.

Самый длинный подвесной канатный мост в мире был сдан в эксплуатацию в 2014 году в Тироле (Австрия). Его длина составила 405 метров.

Смотрите на видео, как строился мост.