В Германии пассажиры трамвая взяли его управление на себя - ФОТО

В немецком городе Бонн пассажиры сами остановили трамвай, машинист которого потерял сознание.

Как передает Report со ссылкой на General Anzeiger, трамвай ехал по маршруту поздним вечером. Примерно в час ночи пассажиры заподозрили неладное: транспорт перестал останавливаться на остановках. Попробовали связаться с машинистом, но никто не ответил. Кто-то нажал на экстренный тормоз, но это не сработало.

После тщетных попыток достучаться до машиниста двое предприимчивых граждан выбили окно в его кабину. Внутри они увидели водителя без сознания.

Остальные пассажиры связались с транспортной компанией, которой принадлежит трамвай. По телефону им объяснили, как правильно остановить состав.

Серьезно никто не пострадал, а о причинах плохого самочувствия машиниста не сообщается. Мэр Бонна Ашок Фридхаран назвал пассажиров героями.