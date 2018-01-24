В Германии обнаружили уцелевшую часть Берлинской стены - ВИДЕО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Немецкий историк Кристиан Борман обнаружил в лесу уцелевший 80-метровый фрагмент Берлинской стены.
Как передает Report, целая часть стены находится в лесополосе берлинского округа Панков неподалеку от железнодорожной станции Берлин-Шёнхольц.
37-летний историк Борман опубликовал видео со своей находкой в своем блоге.
На стене сохранились колючая проволока, сигнальные и электрические провода.
Борман отмечает, что эта часть заграждения является одной из старейших, так как была построена в первую очередь.
При этом историк рассказал, что знал об уцелевшем куске стены с 1999 года, но решил держать это в секрете.
Берлинская стена была построена в августе 1961 года и в течение 30 лет разделяла Восточный и Западный Берлин. Ее длина составляла 155 км, из них более 40 км находились в черте немецкой столицы. В 1990 году стена была разрушена. В качестве памятника была оставлена лишь часть постройки длиной 1,3 км.
News DepartmentАвтор новости
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