​В Германии найдены останки около 200 солдат армии Наполеона

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Останки около 200 солдат Великой Армии Наполеона обнаружены во Франкфурте на одной из стройплощадок будущего жилого комплекса.

Как передает Report, об этом сообщил мэр Франкфурта Олаф Куниц.

"Мы полагаем, что здесь были погребены около 200 человек", – заявил он.

Олаф Куниц отметил, что "по первоначальным оценкам, речь идет о солдатах Великой Армии, погибших в 1813 году" на обратном пути во Францию.

О.Куниц напомнил, что по пути во Францию после сокрушительного поражения под Лейпцигом, произошел бой при Ханау, городке, находящемся недалеко от Франкфурта. Тогда Наполеон потерял не менее 15 тыс. солдат.