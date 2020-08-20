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В Германии могут перейти на четырехдневную рабочую неделю

В Германии могут перейти на четырехдневную рабочую неделю Глава министерства труда Германии Хубертус Хайль уверен, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса
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20 августа 2020 г. 08:20
В Германии могут перейти на четырехдневную рабочую неделю

Глава министерства труда Германии Хубертус Хайль уверен, что сокращение рабочей недели до четырех дней может помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Как передает Report, об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман предложил задуматься о переходе на новый режим, поскольку это может стать "ответом на структурные изменения в таких секторах как автомобильная промышленность", и позволит сохранить рабочие места.

Сокращение рабочего времени с частичной компенсацией заработной платы является подходящей мерой для борьбы с кризисом, считает Хайль. Однако президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер отмечает, что, по его мнению, введение "четырехдневки" возможно, но только без компенсации зарплаты.

Во втором квартале ВВП страны упал из-за пандемии коронавируса на 10,1 процента к предыдущему кварталу. Безработица в июле осталась на уровне 6,4 процента.

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