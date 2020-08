В Германии испытали летающие такси

Летающие такси могут перевозить до четырех пассажиров со скоростью 120 километров в час на расстояние до 100 километров

Как передает Report со ссылкой на Travel and Leisure, такси называются CityAirbus, они управляются дистанционно и работают на электричестве.

Создатели надеются, что в скором будущем они будут возить людей в городах, позволяя миновать пробки. Каждое транспортное средство оснащено четырьмя пропеллерами. Водитель для передвижения не требуется. В условиях социального дистанцирования это важное преимущество перед наземными такси. И еще — они практически бесшумны.

Свой первый полет машины совершили в Германии в декабре 2019 года, успешно пройдя испытание. Пока нет точной даты их ввода в эксплуатацию.