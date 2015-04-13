​В Эстонии найден клад римских монет

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Эстонии в волости Сымеру Вирумааского уезда поисковики клуба Kamerad обнаружили более 20 римских монет Железного века (1200 до н.э. - 340 н.э.).

Как передает Report со ссылкой на "Дельфи", монеты относятся к 1-5 веку нашей эры.

Старший инспектор Департамента по защите объектов старины Неле Кангерт (Nele Kangert) сказала, что "речь идет о крупнейшей находке монет этого периода. До сих пор крупнейшей удачей было нахождение 17 монет римского периода".

Специалисты не исключают, что находок может быть больше. Место раскопок взято под охрану и поиски продолжаются.